Названы курсы доллара и евро к 2018 году

Станислав Вернер, глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office:

— В последнюю неделю сентября рубль сопровождает попутный ветер. Готовность инвесторов вкладываться в рискованные инструменты, ситуация на рынке энергоносителей, а также спрос на рублевую ликвидность позволяют нацвалюте вернуться к значениям, наблюдавшимся до последнего заседания ЦБ.



К концу основной сессии понедельника доллар остается немно ниже 57,5 рубля, евро после неудачного ранее теста 68 рублей в качестве поддержки — на 30 копеек выше этой отметки.



Такая диспозиция может сохраниться всю эту неделю, и важным в определении дальнейшего соотношения сил "быков" и "медведей" станут, как ни странно, политические дебаты в США. Да, именно ход обсуждения налоговой реформы, которая неразрывно связана с отменой и пересмотром системы медицинского страхования, принятой при Обаме.



На этой неделе может быть окончательно поставлена жирная точка, если самая последняя версия законопроекта удовлетворит четырех проголосовавших ранее "против" республиканцев. В этом случае у Конгресса позднее будут все основания пойти на более радикальное снижение налоговых ставок, а у ФРС появится более чем убедительная причина в декабре решиться на третье в этом году повышение ключевой ставки.



Подобные перспективы могут вызвать рефлекторную реакцию глобальных инвесторов ухода в доллар. И рубль, несмотря на сохраняющуюся привлекательность из-за политики отечественного ЦБ, не сможет остановить этот процесс. Вопрос не в том, будет ли сформирована новая волна ослабления рубля, а в том, когда это произойдет. И разрешение противоречий в Вашингтоне может послужить необходимым катализатором.



К концу года доллар/рубль на фоне пиковых за два года выплат по внешнему долгу в декабре под влиянием внешних факторов может вырасти до 60-62 рублей, а евро/рубль подтянуться к 72 рублям.



Пока же у рубля все хорошо. В понедельник прошла уплата в бюджет НДС, акцизов и НДПИ. Котировки нефти марки Brent тестируют планку в 57 долларов за баррель, благодаря сигналам ОПЕК и крупных нефтепроизводителей о готовности продлить сделку по ограничению нефтедобычи. Вероятность повышения ключевой ставки в США в декабре достигла уже 73,4 процента, но доллар лишь после неожиданных итогов выборов в Бундестаг смог усилить свои позиции против фунта и евро.



Сегодня состоятся выступления представителей ФРС Брайнард и Местер, позднее выступит сама глава ФРС Йеллен. При отсутствии "ястребиных" ноток (а этого и стоит ожидать) российская валюта выиграет время перед ухудшением фона в дальнейшем, что позволит ей удержать против доллара и евро сложившийся статус-кво.