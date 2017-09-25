Российского миллиардера объявили персоной нон грата в Монако

Российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева объявили персоной нон грата в Монако, сообщает французская газета Journal du Dimanche.

Как данным издания, это связано с судебным разбирательством между Рыболовлевым и арт-дилером Ивом Бувье и недавней отставкой министра финансов Монако Филиппа Нармино.

Ранее французские СМИ писали, что миллиардер и министр являются друзьями.

В 2015 году Рыболовлев обвинил Ива Бувье в мошенничестве: по его мнению дилер ввел его в заблуждение относительно стоимости картин, из-за чего бизнесмен переплатил ему более миллиарда долларов. Бувье обвинил россиянина в использовании своих связей в Монако для его преследования.

Журнал Forbes оценивает состояние Дмитрия Рыболовлева в 7,3 миллиарда долларов, это делает его 15-м в списке состоятельнейших бизнесменов России. Рыболовлев — бывший владелец компании «Уралкалий», ныне совместно с князем Монако Альбером II владеет футбольным клубом «Монако».