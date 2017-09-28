У Apple возникли проблемы при производстве компонентов для новых iphone

Корпорация Apple столкнулась с проблемой при производстве компонентов для новых iPhone X, необходимых для распознавания лиц (позволяет разблокировать гаджет через сканирование лица), сообщает The Wall Street Journal. Для сборки детали под названием «Ромео» понадобилось больше времени, чем для второй части — «Джульетты», что может вызвать проблемы с поставками iPhone X в ноябре.

Представители Apple от комментариев отказались.

Напомним, iPhone 8 корпорации не пользуется спросом. В первый день его продаж в Лондоне гаджет купили только семь человек.

В России официальные продажи стартуют 29 сентября. Но и здесь эксперты не ждут особого ажиотажа.