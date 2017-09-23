В России к концу года ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10%



Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным , что прогнозирует к концу года рост объемов ипотечного кредитования, при этом ставки могут оказаться ниже 10%.



"Последняя ставка — 11%. Но буквально за последний месяц пошло очень серьезное снижение ставок и Сбербанком , и другими крупными российскими банками. Ставки у них уже опустились ниже 10%. Поэтому, я думаю, к концу года фактическая выдача окажется ниже 10%. Это, в том числе, позволит увеличить объемы кредитования", — сказал Орешкин.

По его словам, за последние десять лет доступность приобретения жилья для населения увеличилась.



"Сейчас вы об этом сказали, люди будут ждать окончания года", — отреагировал с улыбкой Путин на прогноз министра.

