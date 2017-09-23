На что украинские власти планируют тратить деньги в 2018 году



Министр финансов Украины Александр Данилюк представил депутатам Верховной рады проект госбюджета страны на 2018 год. За смелыми планами правительства увеличить доходы бюджета на 14% скрываются безрадостные для простых украинцев цифры. Приоритетом для государства вновь станут расходы на военных и чиновников. Власти намерены увеличить не только численность госслужащих, но и их зарплаты. На социальную помощь гражданам выделено больше средств, чем в нынешнем году (+4%), однако с учётом 7-процентной инфляции в реальности люди получат меньшую поддержку. Киевский корреспондент RT проанализировал главные параметры документа.



Настроение депутатов Верховной рады Украины на заседании 22 сентября было расслабленным. Народные избранники ходили между рядами, общались с коллегами, некоторые выстраивались в очередь к находившемуся в зале премьеру страны Владимиру Гройсману

На министра финансов Александра Данилюка, который в это время рассказывал парламентариям о главном финансовом документе Украины на 2018 год, обращали мало внимания.



Данилюк в своей речи уточнил, что правительство уже второй год подряд подаёт бюджет на рассмотрение вовремя, демонстрировал графики и называл основные цифры. На выступление министру отвели лишь 18 минут. Из присутствовавших в зале проект бюджета внимательно просматривал только один человек — первый заместитель министра экономики Украины Максим Нефьодов, который пришёл в политику из бизнеса. Настоящее сражение за бюджет начнётся во втором чтении, когда в главный финансовый документ традиционно вносят сотни правок. Этот процесс зачастую не завершается в течение рабочего дня в Раде, а растягивается ещё и на всю ночь.



Слишком оптимистичный вариант





По расчётам правительства, доходы государственного бюджета в следующем году должны вырасти на 14% и составить 877 млрд грн. ($ 33,1 млрд). Пропорционально вырастут и расходы — до 950 млрд грн. ($ 36 млрд). Министерство финансов отказалось от идеи сокращать дефицит бюджета в следующем году. Его размер составляет 3% ВВП. Отметим, что ещё осенью правительство обещало сократить дефицит бюджета до 2,7% ВВП.

Что касается главных макроэкономических показателей, то в следующем году ВВП Украины, согласно ожиданиям властей, должен вырасти на 3%, инфляция — на 7%, экспорт — на 7,3%, а импорт — на 8%. Курс доллара на конец следующего года преодолеет психологическую отметку в 30 грн. за доллар. Валюту можно будет купить по 30,1 грн. за доллар. Но удастся ли уложиться в эти параметры? Эксперты считают озвученные макроэкономические показатели излишне оптимистичными.



«Инфляцию не удастся удержать на уровне 7%, вероятнее всего, она вырастет до 11—12%», — рассказывает RT руководитель крупной инвестиционной компании, пожелавший остаться неназванным.





По его словам, в середине следующего года на Украине стартует неофициальная подготовка к новой президентской кампании (сами выборы запланированы на март 2019 года). Это заставит руководство страны организовывать праздничные выплаты пенсионерам, учителям и врачам, что увеличит реальную нагрузку на бюджет. Добиться роста ВВП в 3% и нарастить экспорт на 7,3% также будет трудно из-за относительно невысоких квот со стороны ЕС и отсутствия нормальных торговых отношений с Россией.



Как и в главном финансовом документе нынешнего года, наибольшие средства бюджета-2018 планируется направить на нужды военных. Таково пожелание президента Украины Петра Порошенко

Оборонная отрасль получит на 15% больше средств по сравнению с прошлым годом — 164,9 млрд грн. ($6,2 млрд).



На ремонт и строительство новых дорог планируется потратить 44 млрд грн., что на 37% больше по сравнению с прошлым годом. Существенно вырастет и численность чиновников. В разные министерства и ведомства Украины планируется привлечь ещё около 1 тыс. человек, при этом зарплаты ныне действующим чиновникам будут увеличены.





Высокие доходы госслужащих уже неоднократно становились причиной скандалов. Например, в конце августа стало известно, что за два месяца семь сотрудников Министерства юстиции страны суммарно получили около 23 млн грн. ($ 875 тыс.) в качестве премий.

Жизнь станет ещё дороже



На социальные выплаты простым украинцам будет выделено гораздо меньше средств, чем военным и чиновникам. На льготы, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и помощь малообеспеченным гражданам в следующем году направят 112,7 млрд грн. ($ 4,3 млрд), что всего на 4% больше по сравнению с 2017 годом.



Учитывая, что уровень инфляции даже по правительственным прогнозам составит 7%, реальная помощь людям сократится.



Прожиточный минимум в следующем году вырастет на 9% и составит 1,85 тыс. грн. в месяц ($70), а минимальная заработная плата — на 16%, до 3,7 тыс. грн. ($ 140), говорится в проекте государственного бюджета. Но выжить на такие деньги на Украине практически невозможно. Среднестатистическая семья тратит только на содержание трёхкомнатной квартиры около 2,5 тыс. грн. в месяц ($95). Что касается субсидий, то получить их станет сложнее. В следующем году специальные комиссии начнут посещать квартиры претендентов на оформление субсидий и тщательно проверять все их затраты.



На этом фоне растут затраты на продуты питания. По данным Ассоциации поставщиков торговый сетей, с 10 по 20 сентября подорожало 60% социальных, то есть наиболее востребованных, продуктов. Сало выросло в цене на 5%, до 57,5 грн. за кг ($2,2), говядина — на 2%, до 111 грн. ($4,2), варёная колбаса — на 2%, до 72,1 грн. ($2,7), яйца — на 3,5%, до 18,5 грн. ($0,7) за десяток. Дальнейшая девальвация гривны приведёт к новому витку роста цен на продукты питания.