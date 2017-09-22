Путин объявил о реформе региональных финансов

С 1 января 2018 года в стране начнется масштабная программа реструктуризации региональных кредитов. Фактически это дополнительная помощь со стороны госказны. Об этом объявил президент России Владимир Путин в Ульяновске на заседании президиума Госсовета.

"Прошу на это обратить внимание всех коллег из регионов — мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, рассчитанную как минимум на 7 лет", — сказал глава государства. "Для отдельных регионов эта программа может быть еще более льготной, она может быть растянута на 12 лет", — не исключил он. Речь идет о территориях, которые в 2018-2019 годах обеспечат рост налоговой базы и неналоговых поступлений в бюджеты темпами не ниже инфляции.



Владимир Путин поручил правительству до конца октября детально разработать все аспекты программы и провести необходимую работу с каждым регионом. "Хочу подчеркнуть, участие регионов в программе реструктуризации будет носить сугубо добровольный характер. Я думаю, что, на самом деле, все захотят принять участие в такой программе, но, тем не менее, никто этого навязывать не будет", — объяснил он.



"В первые два года действия программы договорились заложить максимальные льготные условия, регионам нужно будет выплачивать всего по 5 процентов долга ежегодно", — рассказал президент. Это позволит им только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей, заметил он.



"Разница между действующим графиком погашения бюджетных кредитов и предлагаемым графиком программы реструктуризации составит в 2018 году 250,5 млрд рублей и в 2019 году — 177,5 млрд рублей", — подсчитал глава государства. "Для Калужской области это будет означать, что в 2018-2019 годах вы сможете высвободить дополнительно 15,7 млрд рублей, для Смоленской области — 12 млрд рублей, для Краснодарского края — 10,7 млрд рублей, для Ульяновской области — 3,8 млрд рублей", — перечислил он. "Фактически это дополнительные деньги, дополнительная помощь регионам со стороны федерального бюджета", — порадовал губернаторов Путин.



У регионов таким образом высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для повышения уровня жизни граждан, в том числе и по решению вопросов транспортного обслуживания, заметил президент. "Эти средства, которые вы дополнительно получите, нужно будет направить и на оздоровление региональных финансов, — считает он. — Нельзя как сеятель эти деньги налево-направо разбрасывать, а потом через пару лет опять прийти в банк либо в федеральный бюджет с протянутой рукой".



"Я прошу министра финансов дополнительных сложностей для регионов не создавать", — также обратился президент к главе Минфина Антону Силуанову.



"Нам нужно расчистить региональные финансы с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам", — объяснил Путин. Сейчас, по его словам, 31 процент собственных доходов регионов идет на погашение кредитов. Но хотя проблема остается крайне острой, все-таки объем задолженности сокращается: доходы регионов растут. Общий объем задолженности на 1 января 2017 года составлял 2,318 трлн рублей, в процентном отношении он снизился с 36,5 процентов до 33,8. "В 50 регионах долг превышает половину собственных доходов, а в восьми — он выше, чем собственные доходы. Это, конечно, такой уровень абсолютно критический", — оценил глава государства.