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В известной московской сети кафе найдены нарушения

В Москве оштрафована известная сеть кафе
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В Москве в ресторанах сети «Кофе Хауз» обнаружены множественные нарушения. Проверку 84 мест проводило управление Роспотребнадзора по столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«ООО «Кофе Хауз. Экспрессо и Капучино Бар» даны предписания об устранении выявленных нарушений санитарных требований, предписания об устранении нарушений требований технических регламентов, а также предписания о прекращении нарушений прав потребителей», — говорится в заявлении по итогам проверки.
Общая сумма штрафа сети «Кофе Хаус» составила 6,4 миллиона рублей. Роспотребнадзор вынес 206 постановлений об административных правонарушениях.
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