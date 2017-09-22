В известной московской сети кафе найдены нарушения

В Москве в ресторанах сети «Кофе Хауз» обнаружены множественные нарушения. Проверку 84 мест проводило управление Роспотребнадзора по столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«ООО «Кофе Хауз. Экспрессо и Капучино Бар» даны предписания об устранении выявленных нарушений санитарных требований, предписания об устранении нарушений требований технических регламентов, а также предписания о прекращении нарушений прав потребителей», — говорится в заявлении по итогам проверки.



Общая сумма штрафа сети «Кофе Хаус» составила 6,4 миллиона рублей. Роспотребнадзор вынес 206 постановлений об административных правонарушениях.