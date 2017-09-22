Работодатели будут оплачивать работникам отпуска в счет налогов

С 2018 года работодатели при определении налоговой базы по налогу на прибыль смогут учитывать затраты, понесенные ими на оплату турпутевок внутри РФ для своих работников и членов их семей. Поправки об этом Госдума приняла в первом чтении.



Затраты на оплату отдыха сотрудников (в пределах 50 тысяч рублей на человека) можно будет относить к расходам на оплату труда, учитываемым при исчислении налога на прибыль.



Турпутевки в счет налога также можно будет давать супруге (супругу) сотрудника, его родителям, детям до 18 лет (или детям до 24 лет, обучающимся по очной форме).



"Подобные расходы являются для работодателей экономически обоснованными, поскольку повышают престиж работодателя, что позволяет как привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры, так и оказывать помощь социально незащищенным работникам", — указывает автор, сенатор Валерий Рязанский.



Каждые 10 тысяч турпоездок дают в бюджет порядка 111 миллионов рублей, подсчитал он. 110 тысяч поездок внутри страны — столько было совершено 2016 год, и такая статистика сенатора не устраивает. Поэтому надо стимулировать.



Средняя стоимость тура в нашей стране — 29,5 тысяч рублей. Поэтому в поправках заложены достаточно высокие резервы, подчеркнул Рязанский.



Установлен и общий предел для расходов предприятия на турпутевки сотрудников и членов их семьей — до 6% от фонда оплаты труда.



Правительство РФ в своем отзыве поддержало законопроект, однако в тексте отзыва отмечается, что он приведет к образованию выпадающих доходов в региональных бюджетах в связи с недопоступлением доходов по налогу на прибыль.