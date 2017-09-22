Стоимость газа для европейских стран существенно снизиться после строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Life со ссылкой на исследование немецкой компании EWI (Energy Research & Scenarios).



По мнению экспертов компании, в случае запуска «Северного потока-2» Европе будет требоваться меньше сжиженного природного газа (СПГ), что приведет к падению цен него.





В EWI считают, что производство СПГ в ЕС уменьшится к 2030 году, в то время как спрос на газ сократится незначительно. Поскольку импорт газа из Норвегии и Северной Африки может снизиться, разрыв в поставках может быть покрыт за счет сочетания импорта СПГ и дополнительных объемов газа из России.

Эксперты предположили, что из-за конкуренции между поставщиками сжиженного и трубопроводного газа цены на него снизятся на 4–13 процента к 2020 году при наличии «Северного потока-2». Экономия конечных потребителей в Европе от снижения цен составит 7,9 миллиарда евро в 2020 году.



Если же спрос на СПГ окажется высоким, то «Северный поток-2» принесет еще больше выгоды. Стоимость газа в таком случае упадет на 12–32 процентов, а экономия потребителей вырастет в 2020 году до 24,4 миллиарда евро.





Газопровод «Северный поток— 2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Планируется, что его длина составит 1200 километров. Новый трубопровод позволит минимизировать прокачку газа по украинской территории. Проект оценен в 9,5 миллиарда евро. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019-го. Суммарная мощность двух ниток газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.