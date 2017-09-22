Названы самые продаваемые в США кроссовки

Самыми продаваемыми в США кроссовками оказалась недорогая модель Nike Tanjun. Об этом сообщает HighSnobiety.



Информация основана на данных аналитического агентства NPD по продажам за три летних месяца 2017 года, точное количество проданной обуви не сообщается. В США такие кроссовки стоят 65 долларов, в России их можно купить за 3000-4500 рублей.



Модель Tanjun является упрощенной версией беговых кроссовок Nike Roshe Run. Это легкая спортивная обувь с цельнолитой подошвой из пеноматериала и воздухопроницаемым текстильным верхом. Название модели переводится с японского как «простота».



В конце июля 2017 года марка Nike объявила о выпуске 13 новых версий кроссовок Air Max 97. Кроссовки появятся в разных цветовых решениях. Модель станет доступной в трех вариантах исполнения: стандартный OG, люксовый Premium (в том числе с верхом из змеиной кожи) и облегченный Ultra 17.



Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Линейка Tech Pack появилась в 2013 году, она сочетает в себе спортивный стиль и инновации.