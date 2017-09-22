"Россети" возьмут под контроль электросети в Крыму, пишет Ъ



Электросети Крыма в ближайшее время могут перейти под контроль федеральных "Россетей" , которые станут ключевым акционером нового АО "Крымэнерго", пишет газета "Коммерсант"



В настоящее время готовятся документы о регистрации "Крымэнерго", которое возьмет в управление все строящиеся и модернизируемые электросети полуострова, сообщил изданию источник и подтвердили в Минэнерго . Основной сетевой инфраструктурой полуострова сейчас управляет ГУП "Крымэнерго" (принадлежит Минтопэнерго Крыма), в перспективе его объединят с АО. Основным акционером "Крымэнерго" станет госхолдинг "Россети" с долей до 75%, пишет издание. "Россети" отказались от комментариев газете.

ГУП "Крымэнерго" создано в апреле 2014 года и обслуживает около 800 тысяч бытовых потребителей и 23 тысяч юрлиц. На его балансе 15 подстанций 220–330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, 32,9 тысячи километров ЛЭП.



Как сообщает издание, ссылаясь на структуру федерального бюджета на 2018–2020 годы, Минэнерго предлагает внести в капитал "Россетей" до 9 миллиардов рублей из бюджета, назначение — ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года". В частности, 6 миллиардов рублей поступят в 2018 году, 2,87 миллиарда рублей — в 2019 году, 227,2 миллиона рублей — в 2020 году.



В рамках ФЦП в первую очередь реконструируют "южный транзит" — ЛЭП 110 кВ вдоль Южного берега Крыма, также модернизируют противоаварийную автоматику, поясняет источник газеты. По его словам, все направлено на увеличение пропускной способности сетей, мощностей подстанций и надежности. По ФЦП до 2020 года на полуострове запланировано строительство 1,5 тысячи километров сетей.



В Минэнерго газете рассказали, что все электросети, построенные в рамках ФЦП, а также сети ГУП "Крымэнерго" перейдут в казну РФ и после этого будут переведены на баланс АО "Крымэнерго". Как пояснили в министерстве, будет заключено акционерное соглашение между РФ и Крымом об особом порядке управления акциями АО. Предполагается, что доля Крыма составит 25% плюс 1 акция.