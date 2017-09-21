Раскрыты новые подробности дела бывшего сотрудника Telegram против Дуровых

По версии Степанова, до судебного разбирательства Розенбергу в присутствии его юриста предлагали выплатить компенсацию в размере 20 заработных плат (около четырех миллионов рублей) и заключить мировое соглашение. Тем не менее, сотрудник решил и дальше требовать от компании 30 миллионов.



Также гендиректор отметил, что Розенберг угрожал, что придаст огласке конфиденциальную информацию о деятельности компании.



Кроме того, в «Телеграфе» настаивают на существовании подписанного соглашения о неразглашении данных.



Николая Дурова Степанов называет первоначальным владельцем компании-учредителя «Телеграфа». Жена Розенберга Екатерина работала в компании модератором с февраля по июль 2017 года. По сведениям людей из ее ближнего круга, девушка рассталась с Розенбергом в декабре прошлого года и искала квартиру в качестве временного жилья.





Тогда Николай Дуров предоставил ей жилье в Санкт-Петербурге, а позднее Розенберг приехал к нему в Италию и попытался обвинить в размолвке с женой

Помимо этого, стало известно, что компания повторно предложила бывшему сотруднику 1,5 миллиона рублей за подписание мирового соглашения, но получила отказ.



18 сентября Антон Розенберг опубликовал обширный пост, в котором рассказал об истории знакомства с Павлом и Николаем Дуровыми. По его словам, он занимал должность технического директора «ВКонтакте», а затем перешел работать в Telegram.



Свое увольнение из команды мессенджера он объяснил тем, что Павел добился его отстранения после скандала между Розенбергом и Николаем Дуровым из-за жены первого. После обращения в суд в попытке оспорить увольнение он получил встречный иск от «Телеграфа» на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.



Сам Дуров отрицает причастность к подаче подобного иска и свое отношение к «Телеграфу». Он заявил, что считает пост Розенберга провокацией или проявлением психической болезни.