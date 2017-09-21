Авиабилеты на южном направлении подешевеют

Начала полеты новая авиакомпания, которая пока готова возить пассажиров даже меньше чем за тысячу рублей. Первый рейс она совершила из Ростов-на-Дону в Москву.

Основная часть рейсов этого года стартует в октябре, в том числе в Екатеринбург, в Самару, в Санкт-Петербург. Базироваться авиакомпания намерена в новом аэропорту Ростова-на-Дону, который должен быть готов к концу года.



Пока перевозчик "раскатывает" маршрут, можно купить очень дешевые билеты на эти направления, отмечают эксперты. Понятно, что в дальнейшем цена будет варьироваться от сезона и спроса на полеты, как и у других перевозчиков. Но то, что на рынке появилась еще одна авиакомпания, должно стать плюсом для пассажиров как по цене, так и по выбору предложений. На данный момент в России более 50 процентов рынка занимает группа авиакомпаний с госучастием. По словам главного эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Федора Борисова, в большей степени именно этот перевозчик задает темп, выполняя ряд социальных проектов. И появление новых авиакомпаний безусловно положительно должно сказаться на рынке авиаперевозок.



Но новый перевозчик "Азимут" также рассчитывает на госсубсидии при выполнении полетов, конечно на общих основаниях. Без поддержки государства в авиабизненсе довольно сложно, считает эксперт, так как у нас довольно много жестких условий по выходу на авиарынок. В том числе и по парку судов. С одним поддержанным самолетом до перевозок никто не допустит. Надо иметь в парке минимум три современных самолета, чтобы получить право полеты внутри России. А на международные регулярные рейсы можно получить допуск, отлетав внутри страны два года.

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