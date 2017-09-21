Реорганизация «Промсвязьбанка» и «Возрождения» увеличит совокупные активы

Советы директоров «Промсвязьбанка» (ПСБ) и банка «Возрождение» вынесли на рассмотрение внеочередных собраний акционеров вопрос о присоединении «Возрождения» к ПСБ. Об этом говорится в пресс-релизе «Промсвязьбанка», присланном в редакцию «Ленты.ру»

Как ожидается, решение будет принято до 26 октября. Активы объединенного банка составят 1,45 триллиона рублей.

Банк «Возрождение» вошел в состав холдинга «Промсвязькапитал Б. В.» в 2015 году, и до настоящего времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивания кросс-продаж.

«Промсвязьбанк» — один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 триллиона рублей и собственными средствами (капиталом) 151 миллиард рублей. Банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае.