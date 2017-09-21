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Депутаты предлагают обогатить «простых граждан» за счет продажи нефти
Собрать и поделить. Коммунисты предложили платить россиянам 10 тысяч рублей в год — просто так. Сделать это депутаты намерены, внеся поправки в закон «О недрах». Потребуется на такие выплаты примерно триллион рублей.
Правительство к инициативе отнеслось отрицательно. Дискуссия обостряется тем, что тот же триллион рублей, как стало официально известно, дадут на санацию банка «Открытие». Кто заплатит за то, чтобы каждый россиянин разбогател на 10 тысяч в год?
Депутаты КПРФ предлагают выплачивать всем работающим и пенсионерам. Таких в стране примерно 100 млн человек. По мнению коммунистов, они должны получать от государства 10 тысяч рублей в год, или примерно 800 рублей в месяц. На это потребуется около триллиона рублей ежегодно. С этой цифрой согласны и в КПРФ. Депутаты предлагают использовать бюджетные деньги, а точнее нефтегазовые доходы. О чем, вероятно, мечтает большинство россиян. Нефть принадлежит всем, мы ее продаем за огромные деньги, но живем бедно.
Но если потратить триллион из бюджета, который и так дефицитный, то нужно будет что-то сократить. Например, медицину и образование. А может быть, военные расходы. Коммунисты предлагают идти другим путем. Заместить этот триллион повышением налогов. Причем не на нефтегазовые компании, а на всех. Рассказывает депутат Госдумы Валерий Рашкин:
Валерий Рашкин, депутат Госдумы
«Принять параллельно закон о прогрессивной шкале налогообложения — раз. И второй закон — монополия государственная на ликероводочные и табачные изделия. Вот эти два закона плюс дадут порядка 4,5-5 трлн рублей в бюджет доходной части. Эти первоначальные средства пойдут на выплаты гражданам и с природной ренты. А вот эта черная дыра, которая образуется в бюджете, будет компенсирована доходной частью от принятия этих законов».
По сути, идея КПРФ — это старые мысли в популистской обертке, и время выбрано удачно. Уже официально подтвердили, что банк «Открытие» получит триллион рублей. Значит, банкирам можно, а почему нельзя простым гражданам? Депутаты ссылаются на другие страны, где уже ввели или вводят безусловный доход. Там, правда, не 10 тысяч в год, а куда больше. Например, в Финляндии в переводе на рубли около полумиллиона. Но в Европе за эти выплаты у граждан забирают льготы. Или, как более привычно звучит для российского уха, монетизируют.
Коммунисты же предлагают две идеи, которые постоянно обсуждаются: прогрессивка и монополия на водку. Монополия на спиртное автоматически приведет к повышению цен. И, по сути, это тоже налог, только на бедных. Противники отъема и дележа обычно говорят, что, получив просто так деньги от государства, россияне как раз и начнут тратить их на алкоголь. А если цены на легальную водку повысятся, то покупать будут суррогат.
Теперь о жизни богатых, которые, по версии КПРФ, должны будут платить повышенный налог. Прогрессивное налогообложение в России все не вводят, потому что боятся, что налоги не смогут собрать. Причем об этом зачастую говорят люди обеспеченные, которые и пострадают от прогрессивки. Зато по инициативе коммунистов они тоже будут получать дополнительные 800 рублей в месяц. Ведь эти люди тоже работают. Такое слегка осветленное будущее.
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