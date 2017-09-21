Депутаты предлагают обогатить «простых граждан» за счет продажи нефти



Собрать и поделить. Коммунисты предложили платить россиянам 10 тысяч рублей в год — просто так. Сделать это депутаты намерены, внеся поправки в закон «О недрах». Потребуется на такие выплаты примерно триллион рублей.



Правительство к инициативе отнеслось отрицательно. Дискуссия обостряется тем, что тот же триллион рублей, как стало официально известно, дадут на санацию банка «Открытие» . Кто заплатит за то, чтобы каждый россиянин разбогател на 10 тысяч в год?

Депутаты КПРФ предлагают выплачивать всем работающим и пенсионерам. Таких в стране примерно 100 млн человек. По мнению коммунистов, они должны получать от государства 10 тысяч рублей в год, или примерно 800 рублей в месяц. На это потребуется около триллиона рублей ежегодно. С этой цифрой согласны и в КПРФ. Депутаты предлагают использовать бюджетные деньги, а точнее нефтегазовые доходы. О чем, вероятно, мечтает большинство россиян. Нефть принадлежит всем, мы ее продаем за огромные деньги, но живем бедно.



Валерий Рашкин:

Но если потратить триллион из бюджета, который и так дефицитный, то нужно будет что-то сократить. Например, медицину и образование. А может быть, военные расходы. Коммунисты предлагают идти другим путем. Заместить этот триллион повышением налогов. Причем не на нефтегазовые компании, а на всех. Рассказывает депутат Госдумы

Валерий Рашкин, депутат Госдумы

«Принять параллельно закон о прогрессивной шкале налогообложения — раз. И второй закон — монополия государственная на ликероводочные и табачные изделия. Вот эти два закона плюс дадут порядка 4,5-5 трлн рублей в бюджет доходной части. Эти первоначальные средства пойдут на выплаты гражданам и с природной ренты. А вот эта черная дыра, которая образуется в бюджете, будет компенсирована доходной частью от принятия этих законов».



По сути, идея КПРФ — это старые мысли в популистской обертке, и время выбрано удачно. Уже официально подтвердили, что банк «Открытие» получит триллион рублей. Значит, банкирам можно, а почему нельзя простым гражданам? Депутаты ссылаются на другие страны, где уже ввели или вводят безусловный доход. Там, правда, не 10 тысяч в год, а куда больше. Например, в Финляндии в переводе на рубли около полумиллиона. Но в Европе за эти выплаты у граждан забирают льготы. Или, как более привычно звучит для российского уха, монетизируют.



Коммунисты же предлагают две идеи, которые постоянно обсуждаются: прогрессивка и монополия на водку. Монополия на спиртное автоматически приведет к повышению цен. И, по сути, это тоже налог, только на бедных. Противники отъема и дележа обычно говорят, что, получив просто так деньги от государства, россияне как раз и начнут тратить их на алкоголь. А если цены на легальную водку повысятся, то покупать будут суррогат.



Теперь о жизни богатых, которые, по версии КПРФ, должны будут платить повышенный налог. Прогрессивное налогообложение в России все не вводят, потому что боятся, что налоги не смогут собрать. Причем об этом зачастую говорят люди обеспеченные, которые и пострадают от прогрессивки. Зато по инициативе коммунистов они тоже будут получать дополнительные 800 рублей в месяц. Ведь эти люди тоже работают. Такое слегка осветленное будущее.