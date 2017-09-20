Доллар вышел в плюс против рубля, отыгрывая динамику форекс после решения ФРС США



Доллар вышел в плюс против рубля вечером в среду отыгрывая динамику форекс после решения и комментариев ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП), свидетельствуют данные торгов.



Курс доллара расчетами "завтра" к 22.15 мск рос на 0,12 рубля — до 58,25 рубля, курс евро снижался на 0,53 рубля — до 69,19 рубля, следует из данных Московской биржи

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания принял решение о начале сокращения активов на своем балансе с октября. На балансе ФРС сейчас находится активов на 4,5 триллиона долларов. Регулятор также ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 1-1,25% годовых.



До сообщений о решении ФРС по ДКП доллар и евро теряли до 30 копеек каждый. Евро на новостях от ФРС упал более чем на 1 цент с 1,2 доллара — ниже 1,19 доллара, спровоцировав курсовые движения и на российском валютном рынке, говорят трейдеры.

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