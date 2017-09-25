У доллара наступили тяжелые времена

— Рубль сегодня имеет шансы немного подрасти к доллару и евро. Скорее всего, отыгрывая пятничное улучшение прогноза по суверенному рейтингу России агентством Fitch. А далее могут вступить в силу и другие поддерживающие факторы.



Надо помнить, что улучшение прогноза — совсем не улучшение самого рейтинга. И от первого до второго события может пройти минимум полгода. А может и больше — много будет зависеть от ситуации с санкциями.



На этой неделе компании-экспортеры начнут выплачивать средства в рамках налогового периода, что вполне способно поддержать национальную валюту. Повлияет и ситуация на мировых рынках, связанная с оптимизмом в нефтяном сегменте — удовлетворенность уровнем выполнения сделки по сокращению добычи и назначение даты следующей встречи ОПЕК+ по этому вопросу.



Наконец, ситуация с долларом тоже заставляет рынок несколько нервничать. Макроэкономическая ситуация в Новом Свете непростая — спад продаж жилья, снижение инвестиционной активности, потребительских доходов, отмеченное статистиками, не позволяет доллару чувствовать себя уверенно.



В пятницу рубль рос к доллару и евро в течение всего дня, поддерживаемый нефтью, а также улучшением прогноза по суверенному рейтингу России агентством Fitch со стабильного до позитивного. Баррель потяжелел в цене до уровня в 56,52 доллара за бочку сорта Brent.

