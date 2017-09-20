МЭР Крыма: жителям региона спишут 5-7 млрд руб. долгов перед украинскими банками



Объем подлежащих списанию долгов жителей Крыма и Севастополя перед украинскими банками, по предварительным оценкам, составляет 5-7 млрд руб., сказал RNS министр экономического развития Крыма Андрей Мельников после заседания программного комитета IV Ялтинского международного экономического форума. Сегодня Госсовет Крыма принял в первом чтении законопроект, регламентирующий порядок списания кредитов, взятых в украинских банках.

«Первоначальная оценка: под действие этого закона, под списание попадет сумма от 5 до 7 млрд рублей», — сказал он, уточнив, что речь идет о задолженности физических лиц. Аналогичной оценкой для юридических лиц Мельников не располагает.



По его словам, принятый в первом чтении законопроект распространяет свое действие на всех физических лиц и на часть юридических.



«Будут еще подготовлены поправки, которые до конца сделают эту систему в рамках второго чтения», — подвел итог министр экономического развития Крыма.



Законопроектом «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности крымчан по кредитам украинских банков» также предусмотрена процедура урегулирования долгов, которые превышают 5 млн руб. «Если человек вносит 5% в счет погашения долга, ему списывается автоматически 20%», — уточнял тогда Мельников.

