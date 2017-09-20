Московский Межтопэнергобанк признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом столичный Межтопэнергобанк и открыл в нем конкурсное производство сроком на один год. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает РИА Новости.



Активы банка составляют более 20 миллиардов рублей, а обязательства — более 30 миллиардов рублей. Это свидетельствует о несостоятельности кредитной организации, отметили в Центробанке.



Также Межтопэнергобанк неспособен удовлетворить требования кредиторов в течение 14 дней с наступления срока исполнения обязательств. Сумма неисполненных обязательств на момент отзыва лицензии превышала 170 миллионов рублей.



15 сентября директор экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов Юлия Медведева заявила, что большинство случаев банкротств российских кредитных организаций вызвано воровством денег.



ЦБ отозвал лицензию у Межтопэнергобанка 20 июля 2017 года. Кредитная организация занимала 108-е место по размеру активов в банковской системе страны и входила в систему страхования вкладов.

Как ранее отмечал младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский, совокупная «дыра» в балансах российских банков, лишенных лицензий в нынешнем году, оценивается в 0,5 триллиона рублей. С начала расчистки банковской системы — осени 2013 года — она выросла до двух триллионов рублей.



С 2013 года ЦБ вывел из финансовой системы более 300 банков.