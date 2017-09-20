Дворкович пообещал оставить «Почту России» без господдержки

Правительство не планирует оказывать «Почте России» финансовую поддержку из федерального бюджета. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС в среду, 20 сентября.



«Нет, не рассматривается», — ответил Дворкович на вопрос о возможности субсидировании предприятия. При этом он отметил, что компания работает с отдельными регионами, которые «могут ее поддерживать».



«Это тоже формально господдержка, поскольку из регионов идет», — добавил вице-премьер.





Ранее в среду сообщалось, что компания заинтересована в возобновлении государственной поддержки предприятия. «Поддержка государства для нас важна, и если она будет, мы будем работать лучше», — сказал глава «Почты России» Николай Подгузов. Топ-менеджер уточнил, что речь идет как о регуляторной, так и о финансовой помощи. Подгузов подчеркнул, что компания является социально ориентированной и «представляет государство там, где его никто не представляет».

Подгузов возглавил «Почту России» в июле 2017 года после того, как на фоне скандала с выплатой премий на сумму 95 миллионов рублей этот пост покинул ее прежний руководитель Дмитрий Страшнов.



В последний раз «Почта России» получила 5,5 миллиарда рублей субсидий в 2014 году. Вместе с тем действующая стратегия развития предприятия предполагает реформирование и повышение эффективности работы компании без участия государства.