Далио: биткоин – это спекулятивный пузырь

Глава Bridgewater Associates, одного из крупнейших хедж-фондов мира, заявил о том, что не разделяет оптимизма в отношении дальнейших перспектив биткоина. По мнению Рэя Далио, биткоин является классическим примером пузыря, подверженного высокой спекулятивной активности. Об этом основатель Bridgewater Associates заявил в интервью телеканалу CNBC. Он, в частности, отметил, что по сравнению с обычными валютами оплата биткоином является более сложной, котировки криптовалюты очень волатильны. При этом Далио также намекнул, что власти различных стран, скорее всего, не будут сидеть сложа руки, безучастно наблюдая за развитием теневой инфраструктуры оборота средств на основе биткоина.



"Для существования валюты нужны две вещи: во первых, валюта должна быть средством обмена. Во-вторых, валюта при этом также должна являться средством хранения богатства. Если посмотреть на ситуацию с биткоином сегодня, мы видим, что осуществлять платежи с его помощью не так просто. В плане накопления богатства биткоин также является не очень эффективным инструментом, потому что он подвержен волатильности. Например, золото, отражающее стоимость денег, в гораздо меньшей степени подвержено волатильности. Биткоин сегодня — это очень спекулятивный рынок. Мы считаем, что это пузырь. И на мой взгляд, это печально. Потому что на концептуальном уровне он мог бы работать. Но сложность в транзакциях и тот объем спекуляций, который сейчас происходит вокруг него, наносят вред биткоину. Я бы также обратил внимание на то, что многие люди надеются, что власти позволят им сохранить некие частные деньги, с которыми они могут делать все, что угодно. Если мы посмотрим, как власти обычно относятся к вопросу контроля за оборотом средств, здесь также возникают определенные вопросы. Кроме того, биткоина есть также и другие криптовалюты, биткоин может в конечном счете уступить им. Я бы подчеркнул, что с игрой вокруг биткоина связано очень много спекуляций. Люди пытаются заработать на этом, думая о том, как продать подороже купленные ранее биткоины. Это явный пример пузыря".



В последнее время все больше представителей финансового истеблишмента США выступают с критическими оценками по поводу дальнейших перспектив биткоина в качестве самостоятельной валюты.



Как отмечал ранее портал "Вести. Экономика", с негативными комментариями в отношении биткоина выступали Джейми Даймон, глава JP Morgan, крупнейшего банка США по рыночной капитализации, Мохамед Эль-Эриан, главный экономический советник Allianz и ряд других представителей финансовых рынков — один из богатейших людей планеты Уоррен Баффетт, а также бизнесмен Марк Кьюбан.