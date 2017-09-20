Москва попала в тройку регионов, где у жителей три и больше кредитов

Больше, чем у нее, таких заемщиков только в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области и Санкт-Петербурге. Специально для «РГ» аналитики подсчитали, что в среднем на одного заемщика в Москве приходится по 1,8 кредита. Средний размер займов, взятых во 2 квартале этого года — 394 тысячи рублей.

Москвичи почувствовали: кризис кончился — значит, пора менять машину. Разумеется, нужен новый кредит

В департаменте экономической политики и развития объясняют, что в лидеры столица попала, так как она регион с высокой зарплатой, впрочем, как и главные нефтегазовые регионы: «Вот почему жители Тюмени, ХМАО и Москвы в большей степени, чем в других регионах, могут позволить себе брать потребительские кредиты и отдавать их».

Больше всего кредитов москвичи берут на покупку автомобилей, говорит гендиректор одной из кредитных компаний Алексей Терский. Ажиотаж сейчас наблюдается и на ипотечном рынке, где снизились проценты. Именно ипотека, по признанию многих аналитиков, — драйвер роста кредитов. Активнее москвичи стали пользоваться и кредитными картами — одобренные лимиты по ним выросли на 15-20%. Популярными остаются кредиты наличными. Практика показывает: чем больше заемщик накапливает кредитов, тем выше риск, что он перестанет вовремя платить долги. Например, у заемщиков с одним кредитом только у 10-15% случается просрочка платежей более 30 дней. А среди имеющих три кредита таких уже 30%, с пятью и более — 45%. Чаще всего берут кредит москвичи в возрасте от 30 до 39 лет, а реже всего — пенсионеры от 60 лет и старше. Типичный клиент микрофинансовых организаций — незамужняя женщина от 26 до 34 лет, без детей, со средним образованием, работающая в розничной торговле или сфере услуг.