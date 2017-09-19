Тинькову посоветовали «встать на колени и покаяться»



Сооснователь сообщества экспертов и инвесторов в блокчейн-экономику DeCenter и основатель фонда Russian Ventures Евгений Гордеев заявил, что основателю « Тинькофф Банка Олегу Тинькову из-за скандала с блогерами из «Немагии» лучше «встать на колени и покаяться», чем терять «десятки миллионов». Ведущие блогеры после скандала с «Немагией» считают Олега Тинькова «токсичным клиентом» и не будут продвигать его даже за большие деньги, написал он в своем Facebook.

«Про Тинькова — пообщался с ведущими агентствами, кто работает с блогерами. У всех мнение одно — он теперь токсичный клиент, никто его ставить не будет, потому что А) отток подписчиков, Б) тонны дизлайков», — написал он.



По его словам, только два больших блогера согласились оправдать его за деньги, заявив, что «Олег и банк — это две разных истории», но дело в том, что «Олег Юрьевич тем и славится, что всегда своим именем продвигает все вперед».



Гордеев считает, что теперь блогеры в случае какого-либо прокола у Тинькова в течение года «толпой накинутся», что превратит 500 тыс. рублей, затребованные от блогеров из «Немагии», в десятки миллионов упущенной выгоды.





«Уже сейчас видно, как молодые начинают про карты банка говорить в негативном ключе, хотя тот в свою очередь наоборот с каждым днем все только лучше становится», — пишет Гордеев.



Обернется это негативными последствиями для Тинькова и в будущих проектах. В частности, он собирается запустить мобильный оператор, который, по мнению Гордеева, тоже «будут разносить в пух и прах».



«Мой совет? Стать на колени и покаяться, попросить прощения у блогеров, сказать, что бакс попутал, зазвездился, Полонского поймал», — заключил Гордеев.





Ранее он предлагал выплатить Тинькову 500 тыс. рублей, если он отзовет иск против «Немагии». При этом перевод собирался сделать биткоинами, «чтобы транзакция была прозрачна и доступна для всех». Он добавил, что блогеры «зря его троллили» , а сам Тиньков «перегнул с иском».