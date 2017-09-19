«Ведомости»: шведская группа Nordea ведет переговоры о продаже Нордеа-банка

Шведская группа Nordea может уйти с российского рынка, продав Нордеа-банк. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из крупных промышленных холдингов и двух банкиров. По данным собеседника издания, переговоры с потенциальными инвесторами активизировались с начала 2017 года, но продать столь крупный актив сейчас достаточно сложно. Он отметил, что группа рассматривает возможность продажи портфеля кредитов вместо полноценной сделки.



Согласно информации источников газеты, группа контактировала на предмет возможной сделки с Локо-банком и Совкомбанком. Однако представитель предправления Совкомбанка сообщил, что переговоры о покупке Нордеа-банка не ведутся. В Локо-банке сказали, что уже два года ищут возможности расширения бизнеса за счет покупки. «Во всех сделках покупок, которые за последние два года прошли с участием иностранных "дочек", мы участвовали в качестве претендентов. Конкретные названия банков мы называть не можем, но рассматривали только иностранные банки», — отметил представитель банка.





В январе российская "дочка" шведской группы Nordea решила полностью избавиться от розничного бизнеса, продав портфель ипотечных кредитов на сумму около 16 млрд руб. Однако вопреки сложившейся практике портфель приобрел банк, практически не работающий на рынке ипотеки, — Совкомбанк.

