К чему привели поиски самого таинственного миллиардера на планете

В канун Дня всех святых, 31 октября 2008 года, некто Сатоси Накамото опубликовал статью под заголовком Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System в специализированном списке для рассылки о криптографии.



Автор статьи описал полностью децентрализованную систему электронных денег, которые не требует доверия третьим сторонам.



В январе 2009 года Накамото выпустил первую версию Bitcoin-кошелька и запустил сеть Bitcoin. Довольно быстро криптовалюта стала набирать популярность и возник вопрос о ее создателе.



Сатоси Накамото — это говорящий псевдоним, состоящий из трех японских иероглифов.



Сатоси — «находчивый», «мудрый», «ясное мышление». Нака — «внутренняя среда», «взаимосвязи». Мотто — «фундамент», «основа», «происхождение».



Все эти понятия, безусловно, применимы к человеку или группе людей, создавших Bitcoin.



На первых парах таинственному создателю криптовалюты вполне успешно удавалось вводить сообщество в заблуждение.



О себе он сообщил, что ему 37 лет и он является гражданином Японии. Однако уже само это утверждение вызвало вполне здоровый скепсис.



Дело в том, что в своих сообщениях Накамото-сан не дал на японском языке ни одного технического описания, все они были сделаны на английском. Это позволило предположить, что человек, скрывающийся за этим именем, родился и вырос в англоязычной среде.



Отсюда вырос логичный вопрос, а точно ли Сатоси Накамото «он», а не «она» или «они».



Авторитетный американский журнал The New Yorker провел собственное расследование и пришел к выводу, что за псевдонимом Сатоси Накамото скрывается выпускник факультета криптографии дублинского Тринити-колледжа Майкл Колер.



Такой вывод автор расследования Джошуа Дэвис сделал, проанализировав 80 тысяч слов из записей Накамото в интернете. После выхода публикации Колер опроверг свою причастность к Bitcoin.





поисковик Google журналист вбил уникальные фразы из публикаций Накамото и одна из них привела его к патентной заявке, которая была связана с обновлениями и распространением ключей шифрования. Она была подана от трех вышеупомянутых лиц. Примечательно, что Накамото сделал соответствующую запись через три дня после подачи патентной заяви Оксмана, Брайа и Кинга.

Схожий метод применил блогер Skye Grey, указав на специалиста в области криптографии и правоведения Ника Сабо. Криптограф опубликовал работу о цифровой валюте Bit Gold, которую считаю предтечей Bitcoin. К такому же выводу пришел писатель-финансит Доминик Фрисби. Однако оба «сыщика» признают, что их доказательства носят лишь косвенный характер.



Некоторые исследователи считают, что Сатоси Накамото — это разработчик компьютерных игр из Финляндии Марти Малми. Он стоял у истоков торговли Bitcoin, в частности, разработав для системы уникальный пользовательский интерфейс.



По схожим причинам в подозреваемые попал создатель первой Bitcoin-биржи Mt. Gox Джед МакКалеб.





Журналисты Newsweek сыграли в лоб и заявили, что создатель Bitcoin — американец японского происхождения Дориан Сатоси Накамото, который, естественно, вполне убедительно опроверг эту информацию.

Куда интереснее было предположение о том, что авторами криптовалюты являются ученые Донал О’Махоуни и Майкл Пиерц. Логичное предположение, если учесть что им принадлежит идея осуществления анонимных цифровых платежей. Примечательно здесь и другое: О’Махоуни является выпускником Тринити-колледжа, как и Майкл Клер.





А вот другой автор идеи о создании криптовалюты, австралийский предприниматель Крейг Стивен Райт в 2016 году во всеуслышание заявил, что он и есть Сатоси Накамото.

Ранее он стал известен тем, что в 2014 году предложил создать Bitcoin-банк. В качестве подтверждения личности он привел записи в своем блоге от 2008 года, в которых содержалось описание схожей криптовалюты. Кроме того, он подкрепил свои показания цифровыми подписями с криптографическими ключами, использованными при совершении первых транзакций Bitcoin.



Один из бывших руководителей Bitcoin Foundation Джон Матонис, состоявший в переписке с Сатоси Накамото, изучив доказательства, пришел к выводу, что Райт действительно создатель криптовалюты.





Впрочем, эти доказательства вызвали куда больше вопросов, чем дали ответов. В первую очередь, журналисты The Economist усомнились в компетенции Райта, необходимой для создания Bitcoin. Кроме того, он отказался предоставить ключи шифрования в зашифрованной беседе с журналистами.

На счету Райта нет ни одной статьи, полностью посвященной Bitcoin, а те, что имеются, демонстрируют весьма поверхностное знание матчасти.





В профиле LinkedIn Райт разместил ложную информацию о своих научных достижениях, что позже объяснил шуткой. Также журналисты выяснили, что за полгода до сенсационного признания Райт заключил соглашение с писателем Эндрю О’Хэганом, автором нашумевшей биографии создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Это позволило сделать вывод, что Райт попросту жаждет незаслуженной славы.

Как бы то ни было, в настоящее время заинтересованное сообщество сходится на том, что Крйг Стивен Райт может быть одним из первых майнеров, но не сам Накамото.





Относительно Сатоси Накамото существует теория, которую можно отнести к разряду конспирологических. Некоторые считают, что это имя секретного проекта ЦРУ . И имя для него было выбрано не случайно, поскольку такое сочетание японских иероглифов якобы можно прочесть как «Центральная разведка».

Так, группа разоблачителей CIA Project провела собственное исследование постов Накамото на форуме bitcointalk.org и пришла к выводу, что создатель Bitcoin обладает навыками профессионального разведчика.



На протяжении многих лет Накамото не предоставил ни малейшей ниточки, которая бы позволила бы связать его с реальным человеком.



Кроме того, широко известно, что конечными пользователями Bitcoin (те, кто не просто меняет их на доллары или евро) являются преступные элементы: торговцы оружием, наркоторговцы, распространители детского порно и т. д.



По версии CIA Project, американские спецслужбы имеют доступ к ключам Bitocin и могут отслеживать действия людей, пока те думают, что они в безопасности. Версия сомнительная, но она есть.



Более или менее доподлинно известно, что Накамото уже в 2010 году отошел от дел.



За короткое время он успел намайнить в пересчете на доллары около 100 миллионов к моменту выхода из проекта. Сейчас эта сумма эквивалентна почти 4 миллиардам американских денег.