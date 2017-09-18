Европарламент одобрил «закон о газовой солидарности»

В соответствии с одобренным Европарламентом «законом о солидарности» страны ЕС будут обязаны делиться газом с соседями в кризисных ситуациях, начиная с предстоящей зимы. Ожидается, что в ближайшее время Европейский совет , ранее уже утвердивший закон, официально одобрит его, передает «Интерфакс»

Представитель ЕС отметил, что дальнейших дискуссий не будет, поскольку «это конец законодательной процедуры, и текст закона не изменится».

В соответствии с переработанным документом «принцип солидарности» означает, что в случае кризиса поставок газа в одну из стран ЕС приоритетом для ее соседей станет обеспечение домовладельцев и больниц в столкнувшейся с проблемой стране, а не поставки собственным промышленным потребителям.

Кроме этого, принцип может распространяться на поставки газа электростанциям, если из-за нехватки газа если окажется функционирование системы энергоснабжения государства окажется под угрозой.

Напомним, в октябре 2016 года комитет Европарламента по вопросам энергетики утвердил проект закона об экстренных поставках газа между странами Евросоюза, сообщила пресс-служба Европарламента.