К концу сентября курс доллара повторит апрельский рекорд падения

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари:



— В этом году российский рубль неравномерно укрепляется: с начала года пара доллар/рубль упала на 6%, а пара евро/рубль, наоборот, выросла на 6,5%. Рост, а не падение пары связано с укреплением евро. В результате улучшений в экономике Евросоюза и постепенного достижения целевых показателей по инфляции и темпам роста ВВП, Европейский центральный банк планирует ужесточить монетарную политику, свернуть программу LTRO. Намерения банка в совокупности с позитивной макростатистикой вернули евро к росту, который продолжается и по сей день.

На наш взгляд, во второй половине сентября и далее до конца года рубль продолжит укрепляться: для этого есть все предпосылки. Во-первых, рост экономики, который по итогам первого полугодия составил 1,5%, низкий уровень инфляции, равный на данный момент 3,3%, и высокий уровень деловой активности в сфере услуг и промышленности. Планомерное восстановление экономики поддерживает отечественную валюту.



Во-вторых, комфортные цены на нефть. Мы не говорим "высокие", потому что отметку даже в $55 за баррель вряд ли можно назвать высокой по сравнению с ценами 2013-2014 годов. Однако соглашение ОПЕК+ позволяет держать равновесие на рынке нефти и обеспечивает стабильные цены на сырье. Поскольку соглашение будет действовать до конца этого года и в начале 2018 года, мы прогнозируем отсутствие резких колебаний в рублевых парах.





В-третьих, несмотря на ужесточение политики ФРС США , доллар ослабевает. Происходит это по той причине, что, повышая ставку, Федрезерв оставляет нетронутым баланс. На ближайшем заседании 20 сентября вряд ли что-то изменится. ФРС может повысить ставку, но снова проигнорирует баланс, это означает, что доллар будет падать и не заденет валюты развивающихся стран.

Ну и, в-четвертых, отсутствие геополитического негатива, также благоприятно влияет на курс. Естественно, сказать, что он отсутствует совсем, мы не можем. Но по сравнению с прошлыми годами нынешнюю ситуацию можно назвать умеренно позитивной.



Несмотря на то, что факторов для укрепления рубля достаточно и даже понижение ключевой ставки не оказывает серьезного влияния на курс, все равно есть нюансы. В частности, стоит отметить, что к евро укрепление будет более скромным, чем к доллару, так как до конца года и месяца евро, по нашим прогнозам, продолжит рост.



К концу сентября мы ожидаем, что курс пары доллар/рубль окажется у отметок 56,5-57 рублей, а курс пары евро/рубль опустится в район 67-68 рублей.