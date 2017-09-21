Изымать доллары начнут в октябре



Около десяти дней назад мы высказали предположение о том, что на предстоящем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС США будет объявлено о решении приступить к изъятию с рынка значительной части долларовой ликвидности.

Отмашка дана



Завершившееся минувшей ночью (по мск.) заседание полностью подтвердило это предположение. Как и следовало ожидать, ФРС оставил без изменений процентную ставку в диапазоне 1−1,25% годовых, а также… объявила о начале сокращения своего баланса посредством избавления от долговых бумаг американского правительства и ипотечных агентств, выкупленных в ходе программы количественного смягчения с 2008 по 2014 год.



В переводе с языка финансистов на русский это означает, что ФРС, подобно гигантскому насосу, начнет выкачивать с рынка огромную долларовую массу, закачанную туда во время кризиса 2008 года.



Долговые бумаги высокой степени надежности будут предложены американским банкам в обмен на имеющиеся у них доллары.



Насос заработает в октябре



Согласно решению Комитета, операция стартует в октябре. Общий объем долларовой ликвидности, вылитой на рынок с 2008-го по 2014-й гг составил около 3.5 триллиона долларов. До конца 2018 года, по расчетам ФРС, объем изъятий составит 500 млрд долларов. В соответствии с прогнозом JP Morgan, за три года объемы сокращения баланса составят 2,2 трлн долларов.



Последствия



Что касается последствий столь масштабной программы по «сжиганию» долларовой массы, то предсказать из в полной мере не способен ни кто. Единственное, в чем сходятся эксперты, так это в том, сто в роли пострадавших от расчистки балансов ФРС окажутся все, кто так или иначе завязан на доллар США и при этом не является американским резидентом.



По мнению глобального стратегического советника компании Pacific Investment Managemen Ричарда Кларидаа, своими действиями ФРС открывает «ящик Пандоры», последствия чего предугадать невозможно.



И все же, о некоторых наиболее очевидных результатах массового изъятия доллара с рынка можно говорить уже даже сейчас.



Первое и главное заключается в том, что своими действиями ФРС создаст дефицит доллара на мировом рынке. Следовательно, это приведет к росту курса американской валюты по отношению не только к основным, но и практически всем валютам мира.



Уже сейчас эксперты вполне серьезно рассматривают возможность снижения курса евро до уровня паритета и ниже. В России прогнозируется повышение стоимости доллара до уровня 62−67 руб/$.



Доллар — самая востребованная валюта на планете, на нем «работают» практически все предприятия в самых различных странах, включая даже те, где его свободное хождение запрещено.



Таким образом, следует ждать неизбежного удара по всему мировому производству, с соответствующими последствиями в виде роста цен, закрытие производств и рост безработицы.



Помимо прочего, дорогой доллар — это негативное событие для рынка нефти, который и так находится под давлением из-за перепроизводства. Согласно прогнозам, баррель марки Brent может этой осенью упасть до уровня 45 долларов, что приведет, кстати, к дальнейшей девальвации рубля, который все так же зависит от котировок черного золота.



Нефть не хочет продаваться за рубли



Возможно, кто-то глядя на этот прогноз поспешит сказать: ну и пусть — чем меньше будет доллара в Российской экономике, тем лучше. И вообще, давайте продавать нефть за рубли.



При всем уважении к такому патриотическому порыву, предложение не имеет под собой ни каких оснований и свидетельствует лишь о незнании его авторами экономических законов и современных реалий.



Подобная схема могла бы работать лишь в том случае, если бы на рынке не было других, конкурирующих поставщиков все той же нефти. Однако поставщиков нефти на мировой рынок достаточно много, и рубль при этом не является свободно-конвертируемой валютой. Потенциальному покупателю, чтобы приобрести нефть за рубли, эти самые рубли будет необходимо где-то купить, и уже влечет за собой рост издержек.



В этой ситуации покупатель задается простым вопросом: а зачем мне искать где-то эти рубли, да еще и платя за это комиссию банкам, когда гораздо проще купить нефть у того, кто продает ее за всемирно понятные деньги — доллар.