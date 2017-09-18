Пенсии работающих пенсионеров в 2018 году индексироваться не будут

По словам Силуанова, в его ведомстве предусматривается сохранение прежнего режима, согласно которому пенсии работающих пенсионеров не индексируются.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что пенсии для работающих пенсионеров в следующем, 2018 году индексироваться не будут. Об этом глава ведомства рассказал на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает РИА Новости

По словам Силуанова, в его ведомстве предусматривается сохранение прежнего режима, согласно которому пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Такой закон действует в РФ с января 2016 года, несмотря на часто звучавшие в парламенте и Совете Федерации предложения об отмене действия этого акта в отношении пенсионеров с низкими зарплатами.

«По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году: то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров», — заявил глава министерства финансов во время своего выступления.

Ранее правительство России выделило дополнительно один миллиард рублей на региональные социальные доплаты к пенсии в 2017 году в семи субъектах РФ. Допсредства будут распределены между республиками Коми и Саха, Камчатским, Приморским и Хабаровским краями, а также Архангельской и Московской областями.

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