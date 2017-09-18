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Греф поставил под сомнение существование Сбербанка
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, технология блокчейн ставит под вопрос будущее существование традиционных видов бизнеса. Банкир заявил об этом на всероссийской викторине «Цифровая экономика. Поколение Z». Его слова приводит RNS.
В ходе викторины бизнесвумен Наталья Касперская спросила Грефа, будет ли существовать Сбербанк после достаточного развития блокчейна.
«Технология настолько всеобъемлющая, гигантские возможности, что сегодня даже предсказать, какая организация останется.., невозможно», — заявил глава крупнейшего банка России.
По словам Грефа, блокчейн «созреет» только через 5 лет, а через 5-10 лет мир увидит «гигантский сдвиг в экономике».
Блокчейн — система организации баз данных. Технология используется как хранилище информации об операциях с криптовалютами. При внедрении в банковскую деятельность блокчейн позволит сократить время на проведение крупных сделок.
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