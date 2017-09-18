Греф рассказал о пользе слабого рубля для малого бизнеса

По мнению, сильный рубль не позволял развиваться малом предприятиям, поскольку дешевле было завозить товары, чем производить их.

«Очевидно, что на сегодняшний день мы имеем очень привлекательные условия в России для потенциала малого бизнеса. В первую очередь этот потенциал связан с тем, что очень сильно подешевел рубль», — заявил он. Греф отметил, что за годы сильной национальной валюты небольшие предприятия присутствовали в основном в секторе торговли.

«Сейчас изменения курса валюты очень болезненны для России, но это время, когда нужно очень серьезно наращивать производство и выпуск малым и средним предпринимателям», — добавил глава Сбербанка.