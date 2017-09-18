В работе Сбербанка произошел сбой

Утром 18 сентября пользователи приложения « Сбербанк онлайн» столкнулись с проблемами при входе в личные кабинеты. Внимание на это обратил «Коммерсант».

По данным издания, приложение банка для устройств на Android требовало установить обновление, но новая версия оказалась недоступна в магазине Play Market. Также «Сбербанк онлайн» не работал через браузер Google Chrome.

«Чего-то Сбербанк сбоит, ни в мобильное приложение не войти, ни с компа», — написал в твиттере пользователь Дмитрий Петухов . Пользователь @offliner_s отметил, что даже после переустановки приложения проблема не исчезает.

@sberbank а что у вас приложением под андроид происходит? После переустановки то же самое выдает pic.twitter.com/CtU1wF61wH— offliner (@offliner_s) 18 сентября 2017 г.

По данным RNS, в банке сообщили, что «в настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему». Представитель Сбербанка заявил агентству, что проблема будет устранена в ближайшее время.

С чем именно связан сбой, в Сбербанке не уточнили.