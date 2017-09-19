«Дальневосточные гектары» расширяют географию: на карте могут появиться 70 новых поселков

Количество заявок на бесплатные земли превысило 100-тысячный рубеж. В пользование переданы более 29 тысяч земельных участков На дальневосточных гектарах сформировалось 68 массовых скоплений земельных участков. Эти территории в ближайшем будущем могут стать новыми населенными пунктами. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Как отмечают эксперты Агентства по развитию человеческого капитала, которые изучили карту поступающих на Дальнем Востоке заявлений, граждане выбирают исключительно те места, где видят уже реальных соседей. Более того, участники программы рекламируют район, в котором взяли себе участок.

Люди стараются кооперироваться, ведь вопросы с освоением у всех одни и те же, а совместно решать их гораздо проще и дешевле, — отметили представители Агентства. Эксперты посоветовали лицам, которые не могут определиться с выбором участка, присоединиться к уже сформировавшимся концентрациям. Важно, что после принятия последних поправок в закон о дальневосточном гектаре, уточнили представители Агентства, стали доступны многие территории, интересовавшие людей это земли лесного фонда, а также территории, граничащие с населенными пунктами. Теперь местные власти берут на себя строительство коммуникаций в тех случаях, когда свыше 20 участков располагаются недалеко от населенного пункта или в 20 километрах от него.

Напомним, с 1 июля прошлого года жители ДФО получили право на дальневосточный гектар. С 1 февраля 2017 года эта услуга стала доступна каждому россиянину. Оформить участок можно бесплатно, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы НаДальнийВосток.РФ.

В первый год заявитель должен определиться с видом использования участка, через три года — он может задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного использования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы в министерство подано более 101 тысячи заявок на дальневосточный гектар. В пользование переданы более 29 тысяч участков.