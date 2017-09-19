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Товары из зарубежных интернет-магазинов подорожают
Идею, которая выдвигается не первый раз, поддержал минфин. Взимание НДС должно быть интегрировано в систему самого магазина, то есть не требовать отдельного оформления декларации и отдельного платежа налога, сказал замминистра финансов Илья Трунин ТАСС.
Есть еще вариант взимать НДС при оформлении таможенных процедур на границе, полагают эксперты почтовой отрасли.
Кроме того, по-прежнему обсуждается снижение беспошлинного порога для товаров в почтовых отправлениях. Сейчас он очень высокий (тысяча евро), что вместе с освобождением иностранных интернет-магазинов от НДС дает им двойное преимущество (выгодное, впрочем, потребителям). При наличии развивающейся системы перевалочных складов, которые сокращают сроки доставки до двух-трех дней, иностранные магазины могут радикально изменить ситуацию с онлайн-торговлей в России, а потом и вообще с торговлей. Даже падение рубля на это не повлияло, наоборот, покупатели стали активнее искать дешевые товары-заменители за рубежом.
Как показал опыт ЕС, где порог беспошлинного заказа посылок составляет 22 евро, потребители склонны делать заказ по верхней границе, например на сумму 21,99 евро. Изменить ситуацию могло бы обнуление порога, но тогда расходы на администрирование превысят сумму платежей.
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