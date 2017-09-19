Товары из зарубежных интернет-магазинов подорожают

ТАСС.

Идею, которая выдвигается не первый раз, поддержал минфин . Взимание НДС должно быть интегрировано в систему самого магазина, то есть не требовать отдельного оформления декларации и отдельного платежа налога, сказал замминистра финансов Илья Трунин

Есть еще вариант взимать НДС при оформлении таможенных процедур на границе, полагают эксперты почтовой отрасли.



Кроме того, по-прежнему обсуждается снижение беспошлинного порога для товаров в почтовых отправлениях. Сейчас он очень высокий (тысяча евро), что вместе с освобождением иностранных интернет-магазинов от НДС дает им двойное преимущество (выгодное, впрочем, потребителям). При наличии развивающейся системы перевалочных складов, которые сокращают сроки доставки до двух-трех дней, иностранные магазины могут радикально изменить ситуацию с онлайн-торговлей в России, а потом и вообще с торговлей. Даже падение рубля на это не повлияло, наоборот, покупатели стали активнее искать дешевые товары-заменители за рубежом.

