Рубль может получить новый ориентир вместо нефти



У рубля сегодня есть небольшие шансы ослабеть в рамках утренних торгов, отыгрывая влияние снижения ставки Центральным банком в пятницу. В отсутствие четких сигналов для рынка, впрочем, возможно и разнонаправленное движение его курса к основным мировым валютам.

При этом ряд аналитиков говорят о том, что национальная валюта получила новый ориентир вместо черного золота. Им может стать инфляция. Заявления регулятора после заседания, по итогам которого ставка была понижена на 50 базисных пунктов — до 8,5 процента годовых, рынок оценил как появление нового мнения — ориентир по инфляции в 4 процента перестал быть главной целью, колебания "вокруг да около" этой цифры — вполне нормальная ситуация. Но я считаю, что все-таки главным фактором будет оставаться нефть. Хотя стоит признать, что динамика цен на черное золото и курса нацвалюты ведут себя не очень традиционно.



Что же касается инфляционных ожиданий и их влияния на курс… Так как инфляция сейчас вокруг 4 процентов колеблется, на курс это влиять все равно будет не очень сильно. И carry-trade, кстати, который никуда не исчезал и никакое снижение ставки на 0,5 процента при новой цифре в 8,5 процентов его точно не остановит.



В пятницу рубль укрепился по отношению и к доллару, и к евро. Впрочем, изменение курса было незначительным — в пределах нескольких десятков копеек максимум. А помогла этому стабильная нефть, которая не смогла удержать национальную валюту к вечеру, когда она ослабела к мировым валютам после снижения ставки Центробанком. Впрочем, тоже совсем на немного — в пределах тех же нескольких десятков копеек.



Официальный курс рубля на выходные составил 57,53 рубля за 1 доллар (укрепление на 24 копейки). Евро также ослаб по отношению к рублю — на 11 копеек, его официальный курс составил 68,58 рубля.