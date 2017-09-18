Сибирь на грани энергодефицита

Опасения энергетиков, что предложение мощности в Сибири не сможет покрыть спрос на очередном конкурентном отборе (КОМ) и цена поднимется выше price cap, не оправдались. Но профицит символический — всего 208 МВт, причем за счет неких неизвестных новых 700 МВт. Эксперты связывают «добавку» с лоббированием энергокомпаниями новой программы модернизации ТЭС. На этом фоне рост цен на мощность в 2021 году предсказуемо ускорился, он достиг 16,7% в европейской части РФ и на Урале и 18,3% в Сибири. Итоговые дополнительные доходы генераторов в последнем регионе могут составить 25 млрд руб., вынуждая потребителей активизировать использование собственных мощностей.



«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) завершил прием заявок от генкомпаний на конкурентный отбор мощности на 2021 год. По предварительным данным, в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) оптового рынка цена по сравнению с 2020 годом вырастет на 16,7%, до 134,4 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, во второй зоне (Сибирь) — сразу на 18,3%, до 225,3 тыс. руб. Финальные результаты будут к 20 сентября. В Европе и на Урале заявлено 159,24 ГВт (отобрано 156,1 ГВт), в Сибири — 41,92 ГВт (отобрано 41,9 ГВт).





КОМ проводится на четыре года вперед по «кривой эластичного спроса»: цена достигает потолка, когда объем заявок генераторов доходит до «точки 1» (price cap), если предложение выше (не более чем на 12%), то цена снижается до price floor («точки 2»). До сих пор в КОМе не было варианта, когда спрос не покрыт предложением (рынок мощности был профицитен). Но в сентябре правительство, опасаясь резкого роста спроса в Сибири в 2021 году ( Минэнерго ожидало, что он в «точке 1» увеличится на 2,8 ГВт), изменило правила: теперь при дефиците мощности цена может быть выше price cap.



В итоге в Сибири все-таки сложился избыток предложения, хотя и минимальный, — 208 МВт (0,5%). «Результаты КОМа во второй ценовой зоне показали своевременность изменений», — считают в СО. Рост цены в Сибири СО объясняет скачком спроса на 2,72 ГВт (на 6,8% к 2020 году) при росте предложения всего на 1,7%, до 695 МВт. Источники «Ъ» на рынке отмечали, что поднять спрос могут новые проекты «Русала» «Роснефти» . В Сибирской генерирующей компании «Ъ» повышение цен объясняют отсутствием большого резерва мощности. Источник «Ъ» на энергорынке говорит, что дефицит в Сибири технический: из-за высокой доли ГЭС в балансе здесь закладывается резерв на сложную ситуацию с водностью рек. «Практически же дефицита не предвидится, — считает он. — Но вероятно, что откорректированная кривая спроса стимулировала потребителей активно участвовать в КОМе, что снизило цены».



По оценке Алексея Жихарева из Vygon Consulting, по итогам КОМа сибирские генераторы получат в 2021 году на 25 млрд руб. (с учетом индексации) больше, чем в 2020-м. То, что цена так и не превысила потолок, заставляет предположить инициирование генкомпаниями программы «ДПМ-штрих» (новая модернизация ТЭС), считает он. Наталья Порохова из АКРА отмечает, что пока неясно, кто из генераторов планирует увеличить мощности, но если это рост нового предложения в ответ на рост цены, «то это будет примером работы рыночных сигналов».



В европейской части РФ и на Урале профицит мощности по-прежнему высок — 11,25 ГВт (7,8%). Динамику цен СО связывает здесь с ростом спроса на 1,7 ГВт (на 1,2% к 2020 году) и падением предложения на 3,59 ГВт (на 2,2%). В «Т Плюс» считают, что цена удовлетворительна для поддержания оборудования до выработки ресурса, но недостаточна для модернизации.

По данным «Т Плюс», рост цены в первой зоне на 4,4% обеспечен индексацией ценового уровня кривой спроса (на инфляцию 2016 года минус 1%), еще на 1,8% — ростом самого спроса. Но главным фактором роста цен в Европе и на Урале (10,5%) стал вывод старого оборудования, это логичный ответ поставщиков на рыночную ситуацию, отмечают в «Т Плюс». Старые станции неконкурентоспособны при профиците, содержание мощности с высоким расходом топлива убыточно и бесперспективно. Источник «Ъ» на рынке добавляет, что к 2021 году выработает ресурс один блок Ленинградской АЭС (1 ГВт).

