Сборы операторов оплатят абоненты. Сотовая связь в России значительно подорожает

Связь скоро может подорожать. В правительстве хотят увеличить сборы с операторов в резерв универсального обслуживания, куда сейчас они отчисляют 1,2% выручки от услуг связи. Как пишет РБК, это один из вариантов выполнения поручения по поддержке Крыма и Калининградской области, для чего необходимо изыскать 165 млрд рублей.



В прошлом году размер резерва составил почти 14 млрд рублей — аналогичная сумма ежегодно заложена в бюджет на 2017-2019 годы. По итогам заседания у вице-премьера Дмитрия Козака профильным министерствам было поручено проработать вопрос об увеличении отчислений операторов.



Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily

«То, что касается идеи в правительстве повысить сборы на универсальную услугу связи с операторов, мне кажется, идеология правительства понятна — брать, в принципе, больше не откуда, потому что у нас во многих направлениях налоги берутся не по одному разу. Сотовые операторы работают достаточно качественно, сотовый телефон есть у всех, поэтому и налоги можно будет хорошо собирать, в отличие, может быть, от каких-то других налогов на имущество, транспортный, которые не всегда платятся вовремя. Но нужно понять, что сотовый рынок благодаря своей конкуренции и такому, скажем так, невмешательству государства последнее время активно справлялся со всеми кризисами, которые были в нашей стране, и это повышение, мне кажется, совершенно неправильное. Особенно на фоне принятого в прошлом году и до сих пор не вступившего в силу закона Яровой, который тоже определенное бремя на операторов накладывает. Все это может лишний раз привести к подорожанию услуг сотовой связи, которые, в отличие от других направлений бизнеса, той же, скажем, гречки или других продовольственных товаров, никогда не увеличивались в несколько раз, а из года в год повышались на 2-3%».



Насколько может подорожать связь после увеличения сбора с операторов? Мнение ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина:



— У операторов есть только один способ найти деньги — взять их с абонентов. По сути, это означает рост тарифов. Рост тарифов тормозит развитие сетей, тормозит развитие экономики. Это последнее, что нужно делать в России.



— Насколько они все-таки могут повысить сборы, и, соответственно, насколько у нас может подорожать связь?



— Сегодня мы говорим о том, что в 2017 году связь подорожает где-то в среднем на 25%. В 2018 году удорожание будет до 20%. Если будет увеличен этот сбор, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что это даже до 5% роста к тарифам. Это от того, что я озвучил.



Подорожает и бензин. Кабмин одобрил повышение акцизов на топливо на 50 копеек с 1 января и 1 июля 2018 года. Дополнительные доходы бюджета от этой меры составят 55-60 млрд рублей, говорят эксперты. Из-за повышения акцизов литр бензина в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 копеек.

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