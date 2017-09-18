СМИ сообщили, сколько россиян не выпустили летом за границу из-за долгов

В летний сезон отпусков, с 1 июля по 31 августа 2017 года, пограничники не выпустили из России из-за задолженностей 11 921 человека. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как отмечается, число «невыездных» граждан на 1 сентября составило 1,6 млн Запрет может быть введён, если человек имеет задолженность по алиментам, штрафам, коммунальным платежам и кредитам на сумму свыше 10 тыс. рублей.

По данным ФССП, за первые четыре месяца 2017 года благодаря ограничению из-за долгов было взыскано 9,3 млрд рублей.