

СР подготовила законопроект, обязывающий авиакомпанию вернуть пассажиру десятикратную стоимость билета, если он не сможет улететь из-за овербукинга, пишет "Парламентская газета".



Минтранс в 2015 году подготовил законопроект, разрешающий авиакомпаниям овербукинг — продажу большего числа билетов, чем мест в самолете. Планировалось, что закон вступит в силу к лету 2016 года. В июне 2017 года глава Минтранса Максим Соколов заявил, что вопрос о законодательном разрешении овербукинга в России пока не стоит в повестке дня.



"Если пассажиру, оплатившему перелёт, вдруг не хватит места в самолёте, перевозчик обязан будет вернуть ему стоимость билета в десятикратном размере. Соответствующий законопроект на этой неделе собирается внести в Госдуму первый зампредседателя комитета нижней палаты по энергетике, депутат от "Справедливой России" Игорь Ананских", — пишет газета.

По словам автора проекта, многие российские авиакомпании продают больше билетов, чем мест на борту. "Авиакомпании подсчитали что примерно 7-10% пассажиров, как правило, опаздывают или отказываются лететь… вот перевозчики и пускаются на ухищрение: продают дополнительные билеты, чтобы заработать побольше денег", — сообщил Ананских газете.