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Глава МАГАТЭ Юкия Амано признал лидерство России в области ядерной энергетики
Фото: www.vesti.ru
МАГАТЭ будет развивать сотрудничество с Россией и наращивать его в области ядерной энергетики. Об этом заявил генеральный директор международного агентства Юкия Амано во время своего выступления на конференции в Вене.
По его словам, наша страна один из мировых лидеров в области «быстрых реакторов» и очень важный партнер по многим программам МАГАТЭ. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в свою очередь отметил, что компания работает над тем, чтобы увеличить объемы выработки электроэнергии.
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