Рубль попадет в зависимость от пенсионного фонда Норвегии

Сергей Суверов, начальник аналитического департамента УК "БК Сбережения":

В последнюю декаду сентября самое ближайшее событие, которое может повлиять на курс рубля, — это налоговый период. Традиционно он может несколько поддержать национальную валюту. Но, с другой стороны, накапливается негатив, и он будет расти тоже в пределах ближайших недель.



Несколько факторов за "минус".





Во-первых, завтрашнее заседание ФРС , на котором может быть объявлено о начале сокращения баланса этой организации. Это приведет к росту доллара по отношению к другим активам. К рублю — соответственно.



Кроме того, думаю, начнут сказываться последствия снижения ставки Центробанком — привлекательность вложений ведь снизилась.

Еще одна новость — норвежский пенсионный фонд может начать выход из активов развивающихся стран, продавая рубли. У него рублевых облигаций на 2,9 миллиарда долларов, это около 3 процентов всего рынка облигаций. Конечно, велика вероятность, что он будет продавать активы постепенно и без спешки. Но этот фактор все равно может повлиять на рубль и вызвать его ослабление.



Вчера национальная валюта ослабела по отношению и к доллару и к евро. Рост цен на нефть, который послужил фоном для торгов, оказался незначительным, продолжая находиться в ожидании сведений по коммерческим запасам черного золота в США. Они, в свою очередь, будут опубликованы сегодня, 20 сентября. Пока же стоимость фьючерсных ноябрьских контрактов на сорт Brent выросла вчера утром на 0,15 процента, до 55,56 доллара за баррель. Вечером, кстати, она снова развернулась вниз — причиной чему уже послужили новости из Ирака, который заявил о готовности усилить меры по борьбе с излишком предложения на мировом рынке топлива.



Официальный курс доллара на сегодня, 20 сентября, составляет 58 рублей 10 копеек за единицу американской валюты (укрепление на 47 копеек). За один евро дают 69 рублей 68 копеек (укрепление на 93 копейки).