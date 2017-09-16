Греф предрек гигантский сдвиг в экономике через пять лет

«Я думаю, 5-10 лет это то, когда мы увидим гигантский сдвиг во всей экономике», — сказал он.



По мнению банкира, эта технология, несмотря на ее незрелость, очень перспективна, однако сейчас предсказать, как именно изменится экономика, невозможно. «Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос, какой из видов бизнеса вообще останется», — отметил Греф.



Он также заявил, что пройдет не менее пяти лет, когда блокчейн можно будет применять в промышленных моделях. «Более реалистичные цифры — от 7 до 10 лет», — уточнил финансист.



Блокчейн — система организации баз данных. Она используется как хранилище информации об операциях с криптовалютами (биткоин, эфириум). Технология также может быть внедрена в банковскую деятельность — криптотехнология позволяет сильно сократить время на проведение крупных сделок.