Минфин России отчитался о доразмещении евробондов в рамках обмена

Министерство финансов России в рамках обмена доразмещает еврооблигации на 1,404 миллиарда долларов с погашением в 2027 году, на 2,5 миллиарда долларов — с погашением в 2047 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. Доходность 10-летних бондов составляет 4 процента, 30-летних — 5,2 процента.



13 сентября Минфин объявил о начале обмена облигаций двух выпусков внешних займов с погашением в 2018 и 2030 годах на новые бумаги с погашением в 2027 и 2047 годах. Организаторами обмена выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «Сбербанк КИБ».



Как сообщил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, спрос на еврооблигации России, размещаемые в ходе обмена выпусков с погашением в 2018 и 2030 году на новые, составил около 6 миллиардов долларов, заявки на новые бумаги подали 135 инвесторов.



В размещении новых бумаг приняло участие много новых инвесторов. «Это так называемые real money, хедж-фонды, частные инвесторы заходили в основном в короткую бумагу. Были также азиатские страховые компании, они предпочитали выпуск с погашением в 2047 году», — сказал Соловьев.