Штраф за фотосъемку в самолете увеличат в 10 раз

Вскоре в России могут принять новый закон, который существенно затруднит незаконное использование фотоаппаратов и видеокамер на борту самолета. Штраф, ныне составляющий всего 100 рублей, собираются увеличить в 10 раз — до одной тысячи, а материальный носитель информации будет подлежать конфискации, сообщил сайт RT.





Инициатором ужесточения мер стало министерство юстиции России . Оно предлагает внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части совершения противоправных деяний на воздушном транспорте.

Законопроект предусматривает и ужесточение правил в отношении использования средств телефонной и радиосвязи, употребления алкоголя пассажирами и пилотами самолетов, а также нарушения общественного порядка на борту.

