ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции весной из-за дефицита картофеля



ЦБ не видит рисков ускорения продовольственной инфляции из-за динамики цен на овощи в 2017 году, следует из доклада банка по денежно-кредитной политике. «Риски ускорения продовольственной инфляции из-за динамики цен на овощи, в том числе на картофель, в текущем году не наблюдаются (в случае отсутствия природных аномалий в период массовой уборки и сохранения приемлемого качества урожая)», — цитирует доклад «Интерфакс»

Для продовольственной инфляции риски со стороны зерновых и зернобобовых культур на текущий момент также отсутствуют, полагают в ЦБ.



В случае отсутствия природных аномалий валовой сбор картофеля оценивается на уровне предыдущего года, так как в регионах Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов, на которые приходится более 70% сбора, уборка только вступает в активную фазу.



На этом фоне, полагают в ЦБ, имеется риск ухудшения качества из-за погодных условий и переувлажнения почвы в девяти регионах. На их долю приходится около 16% валового сбора картофеля.



Возможный дефицит картофеля старого урожая в среднесрочной перспективе может стать фактором ускорения инфляции весной 2018 года. Аналогичная ситуация, как отмечается в докладе ЦБ, не исключается по овощам «борщевого набора».

