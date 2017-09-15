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ЦБ спрогнозировал ускорение инфляции весной из-за дефицита картофеля
ЦБ не видит рисков ускорения продовольственной инфляции из-за динамики цен на овощи в 2017 году, следует из доклада банка по денежно-кредитной политике. «Риски ускорения продовольственной инфляции из-за динамики цен на овощи, в том числе на картофель, в текущем году не наблюдаются (в случае отсутствия природных аномалий в период массовой уборки и сохранения приемлемого качества урожая)», — цитирует доклад «Интерфакс».
Для продовольственной инфляции риски со стороны зерновых и зернобобовых культур на текущий момент также отсутствуют, полагают в ЦБ.
В случае отсутствия природных аномалий валовой сбор картофеля оценивается на уровне предыдущего года, так как в регионах Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов, на которые приходится более 70% сбора, уборка только вступает в активную фазу.
На этом фоне, полагают в ЦБ, имеется риск ухудшения качества из-за погодных условий и переувлажнения почвы в девяти регионах. На их долю приходится около 16% валового сбора картофеля.
Возможный дефицит картофеля старого урожая в среднесрочной перспективе может стать фактором ускорения инфляции весной 2018 года. Аналогичная ситуация, как отмечается в докладе ЦБ, не исключается по овощам «борщевого набора».
Ранее глва ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цель регулятора по инфляции около 4% становится постоянной.
Напомним, по данным Росстата с 5 по 11 сентября снижение цен на плодоовощную продукцию составило 2%, в том числе на морковь, картофель, репчатый лук и белокочанную капусту — 3-5,6%.
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