Новый бюджет: деньги нашлись не для всех



В понедельник правительство обсудит проект федерального бюджета на 2018-2020 годы. Но разница между тем, что хотят министерства и что им готов дать Минфин , похоже, будет рекордной. Ранее «Коммерсантъ» опубликовала данные о несогласованных заявках на 6 сентября. Для военных, строителей дорог и медиков не нашлось 2 трлн рублей. Откуда их взять, если брать неоткуда?



Минфин неожиданно собирается «закатать губу» военным. Похоже, что не будут удовлетворены запросы Минобороны почти на полтриллиона рублей на индексации разного вида довольствия. На дороги денег тоже не хватает. Главная непокрытая финансированием заявка — программа ремонта региональных дорог на 230 млрд А где же деньги от подросших цен на нефть?

Иван Родионов, профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ:

«Мы видим, что и строительство дорог, и опять оборонная промышленность не справляются фактически с освоением средств. Все получается крайне дорого и, в общем, не очень качественно. То есть, с этой точки зрения, я думаю, что эти меры по решению кризис — программы связаны с тем, что используют средства крайне неэффективно. То есть, на самом деле, никакого вреда в этом для страны нет. В этом году цены на нефть намного выше, чем было в бюджет заложено. Минфин делает вид, что никаких излишков в бюджете не появилось, но мы же знаем, что опять у нас есть бюджетное правило, мы знаем, что средств сейчас больше».





Еще один пострадавший — Федеральное медико-биологическое агентство . В поле его деятельности — медицина в атомной промышленности, космических полетах, спорте, в том числе вопросы допинга. Агентству могут не дать 124 млрд на создание единой службы крови.

Ольга Эйхлер, начальник управления организации службы крови ФМБА России:

«Сейчас все субъекты РФ на своей территории имеют самостоятельную службу крови. Вопрос централизации службы крови выносится для того, чтобы объединить все учреждения под единое начало. Возникнет вертикаль управления. Очень важным является дальнейшее распределение компонентов, которые будут заготованы уже без учета регионального принципа. Все компоненты из одного субъекта могут передаваться в другой».





Впрочем, в самом агентстве отмечают, что вопрос о выделении денег еще не решен окончательно. Их ведь можно занять, говорит директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета Евгений Балацкий.

Евгений Балацкий, директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета:

«Минфин сейчас очень активно залезает в долги. То есть там очередные транши, выпускают свои облигации, и, что самое важное, пока, на сегодняшний день, эти облигации пользуются спросом. И, в общем, они неплохо расходятся. Поэтому вот эти дыры, которые возникают, не исключено, что они будут просто-напросто заделываться с помощью долговых инструментов. Поэтому деньги в этом смысле появиться могут».



Впрочем, как отмечает «Коммерсантъ2, Минфин, даже задействовав объединенные Резервный фонд и ФНБ, не сможет покрыть и половины заявок. А при заявленной в проекте бюджета программе заимствований на рынке ОФЗ около триллиона рублей в год почти невозможно удовлетворить заявки и через наращивание госдолга. Значит, денег больше взять негде, только если отнять у соседа кусочек бюджетного пирога.