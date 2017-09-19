Эксперты прогнозируют исторический рекорд по объемам выдачи ипотеки в России

По словам Плутника, объем выдачи ипотеки достигнет рекордных показателей и превысят 2 триллиона рублей в год. Кроме того, количество оформивших кредит на покупку квартиры составит примерно 1,2-1,3 миллиона.

Рост строительства жилья составит приблизительно 10% по оценкам АИЖК.

При этом банкиры прогнозируют еще более оптимистичную для рынка ситуацию.