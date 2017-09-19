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Эксперты прогнозируют исторический рекорд по объемам выдачи ипотеки в России
Фото: Григорий Собченко/РИА "Новости"
Гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник рассказал "Известиям", что в 2018 году жилищный рынок может побить сразу несколько рекордов.
По словам Плутника, объем выдачи ипотеки достигнет рекордных показателей и превысят 2 триллиона рублей в год. Кроме того, количество оформивших кредит на покупку квартиры составит примерно 1,2-1,3 миллиона.
Рост строительства жилья составит приблизительно 10% по оценкам АИЖК.
При этом банкиры прогнозируют еще более оптимистичную для рынка ситуацию.
"К концу 2017-го рынок ипотечного кредитования приблизится к рекордному показателю продаж и превысит 1,8 трлн рублей, при этом достигнув по портфелю 5 трлн рублей. Прогноз объема продаж в 2018 году — на уровне 2,2 трлн рублей", — поведал старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов.
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