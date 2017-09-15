ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%

Совет директоров Банка России на заседании 15 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 8,5%, сообщил регулятор.

Регулятор понижает ставку в четвертый раз с начала года: в апреле снижение составило 0,5 п.п., в марте — 0,25 п.п., в июне — 0,25 п.п.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg , указывал на снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. — до 8,5%. Из 39 респондентов только шесть ожидали снижения на 0,25 п.п.

Sberbank CIB Аналогичный прогноз давали и аналитики Том Левинсон и Николай Минко. Снижение ставки до 8,5% они связывали с замедлением темпов роста потребительских цен. «Значительное замедление темпов месячной инфляции в августе и устойчивая тенденция к укреплению рубля под влиянием спроса иностранных инвесторов на ОФЗ служат достаточным основанием для снижения ставки на 50 б.п.», — писали аналитики.

По итогам предыдущего заседания совета директоров 16 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что Банк России может принять решение о временном прекращении снижения ключевой ставки. Также, по ее словам, у ЦБ не было «предопределенности и по шагу — будет это 0,25 или 0,5 (процентного пункта. — RNS)».

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 27 октября 2017 года.