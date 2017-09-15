Обская аномалия: деньги убегают через Новосибирск

Деньги из России активно выводят через Новосибирскую область. Именно этот регион с 2015 года стабильно занимает второе место после Москвы и Московской области по переводам физических лиц из России. Эксперты предполагают, что оттуда деньги уходят в Китай или Казахстан. Однако почему именно Новосибирская область стала центром по выводу капитала, эксперты объяснить не могут.

Из России вывели во втором квартале 9,388 млрд свидетельствует статистика Центробанка «Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов).

Больше всего средств предсказуемо выводят физические лица из Москвы и Московской области. На втором месте — Новосибирская область, на третьем с большим отставанием — Санкт-Петербург.

Так, из Москвы и Московской области во втором квартале этого года „физики“ вывели $6,338 млрд, тогда как из Новосибирской области — $1,458 млрд и всего $325,3 млн из Санкт-Петербурга.

Замыкает рейтинг регионов, из которых больше всего средств утекает из России за границу, Челябинская область и Приморский край. Из них отправили $207 млн и $114,3 млн соответственно.

При этом город на Оби вместе с областью стабильно продолжают удерживать второе место по заграничным переводам.

В первом квартале 2017 года также именно этот регион (тогда было выведено $993,5 млн) находился на втором месте после Москвы и Московской области (суммарно в двух регионах вывели $4,641 млрд) по выводу средств граждан. Санкт-Петербург оказался лишь на третьем месте с результатом $311,2 млн Всего в первом квартале 2017 трансграничные переводы физических лиц составили $6,77 млрд

Такая же ситуация наблюдалась и в 2015-2016 годах.

По данным ЦБ, в 2016 году из Новосибирской области утекло $4,645 млрд, в 2015 году — $740 млн В 2014 году Новосибирская область была лишь на 4-м месте с переводами средств из России на сумму $1,1 млрд Тогда она пропустила вперед не только Москву и Московскую область, но также Санкт-Петербург и Приморский край.

Исходя из статистики ЦБ, которая отсчитывается с 2006 года, до 2015 года Новосибирская область ни разу не поднималась выше 4-5 позиции в рейтинге регионов по объемам переводов за границу.

В частности, Новосибирскую область по объемам переводов средств в отдельные годы опережали также Амурская и Свердловская области.

При этом эксперты высказали целый ряд гипотез, которые могли бы объяснить этот феномен. Одно из предположений экспертов связано с высокими показателями притока мигрантов в регион. В частности, сюда удобно добираться мигрантам из стран Средней Азии (Новосибирская область граничит с Казахстаном –«Газета.Ru»).

«Люди, которые приехали в Россию работать, поддерживают семьи на родине, отсылая деньги домой. Отсюда и лидерство Москвы, где сосредоточено достаточно большое количество трудовых ресурсов мигрантов», — отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич

Однако в отношении Новосибирской области цифры опровергают эту точку зрения.

Согласно официальной статистике по миграционной ситуации в России за январь-июнь этого года, больше всего мигрантов в России было поставлено на учет в Москве (1,4 млн человек). На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область — 1,1 млн человек. В Новосибирской области это менее 127 тысяч человек. Для сравнения: больше человек поставлено на учет и в Приморском крае — более 162 тысяч человек, в Свердловской области — почти 164 тысячи человек.

При этом казахские мигранты в любом случае не могли вывести большое количество средств. Согласно данным Центробанка о трансграничных переводах физлиц по основным странам-контрагентам, во втором квартале 2017 года из России в Казахстан было выведено только $191 млн

По данным ЦБ, больше всего во втором квартале этого года из России ушло средств в Швейцарию ($1,8 млрд), Италию ($885 млн), США ($606 млн).

Генеральный директор компании «ФинЭкспертиза» Нина Козлова отмечает, что возможно из Новосибирской области физлица переводили средства в Китай, с которым у региона традиционно хорошие связи. По ее словам, в послекризисном 2009 году более половины переводов в Китай приходилось на три субъекта Российской Федерации, в число которых входила и Новосибирская область.

Согласно статистике ЦБ, во втором квартале этого года физические лица перевели в Китай $441 млн

Как комментирует младший аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Василиса Баранова, если в 2015 году в Новосибирскую область прибыл всего 1% китайцев от числа прибывших в Россию, то в 2016 году это было уже 9%.

«По итогам 2-го квартала 2017 года Новосибирская область обеспечила более 15,5% всего объема перечислений физическими лицами из России при том, что область не отличается существенно от других регионов страны и тем более — от иных областей и краев СФО. Здесь нет сверхмасштабных строек или иных производств, на которых могло бы быть задействовано такое количество иностранных наёмных рабочих, чтобы переводы от них за границу более чем в 10 раз превышали норму. То есть вывод денежных средств такими масштабами за счет переводов нерезидентами, временно работающими в Новосибирской области, к себе на историческую родину выглядит невероятным.

Характерно, что объемы поступлений в адрес физических лиц в Российскую федерацию по Новосибирской области были и остаются в норме и не отличаются ни от других периодов, ни от сопоставимых по численности населения иных регионов», — комментирует аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев

Так, по данным ЦБ, во втором квартале этого года поступления в пользу физических лиц составили $138,2 млн

Как заявил «Газете.Ru» управляющий партнер DSO Consulting (г. Новосибирск) Сергей Дьячков , есть два возможных объяснения статистики ЦБ. По его словам, это может объясняться бурным развитием региона, либо выводом средств отсюда.

Ряд опрошенных «Газетой.Ru» экспертов также разделяют точку зрения о выводе средств.

«Это могут быть как переводы, осуществляемые действительно физическими лицами в частном порядке, так и организованная схема по выводу денежных средств за пределы Российской федерации с использованием счетов физических лиц», — предполагает Алексей Коренев.

Впрочем, почему для вывода средств была выбрана именно Новосибирская область, эксперты не могут объяснить.

В Центробанке на запрос «Газеты.Ru» о том, чем вызван такой рост переводов из Новосибирской области, ответили, что «Золотая корона» перевела расчетный центр в Новосибирск. Поэтому формально платежи через эту платежную систему могут относиться именно к Новосибирской области, хотя и осуществляться из других российских регионов.

Впрочем, как отмечает сам ЦБ на своем официальном сайте, приведенная статистика по трансграничным переводам как раз не учитывают переводы, осуществленные через платежные системы. Поэтому, как объясняет перевод расчетного центра «Золотой короной» в Новосибирск, аномалию региона, непонятно.